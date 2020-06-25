Эксперты: расширение лимита по льготной ипотеке охватит 95% новостроек Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Увеличение лимита по льготной ипотеке позволит охватить до 95% новостроек Петербурга. Об этом рассказали опрошенные ТАСС аналитики и участники отрасли.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

"При новом лимите в 12 млн рублей и первом взносе 20% бюджет покупки расширяется до 15 млн рублей. В таком случае под программу льготной ипотеки попадают уже 95% от всего количества квартир в новостройках Санкт-Петербурга", - сказала ТАСС главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина.

По словам руководителя Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольги Трошевой, доля льготной ипотеки у разных застройщиков города варьируется, но в среднем составляет более 90% в объеме всех ипотечных сделок, то есть большинство покупателей пользуются именно льготной программой. Она добавила, что расширение лимита до 12 млн рублей (плюс первый взнос от 20%) позволит оформлять по программе льготной ипотеки часть сделок ценой выше 12 (14 млн рублей с учетом первоначального взноса).

Главное преимущество пересмотра максимального лимита связано с возможностью покупки более просторного жилья, считает руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко. "Если при лимите в 8 млн рублей среди всех квартир, подходящих под программу льготной ипотеки, только 8% приходилось на трехкомнатные квартиры, то после увеличения лимита до 12 млн рублей уже 14% лотов среди всех квартир в бюджете до 15 млн рублей - это "трешки", - пояснила она.

Это мнение разделяет и директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей. "Расширение лимита кредита по льготной ставке, безусловно, привлечет новых покупателей, в частности, тех, кто рассматривал возможность приобретения жилья в высоких сегментах - "бизнесе" и "премиуме", - отметила она.

Поддержка отрасли

В пресс-службе "Группы ЛСР" (второй застройщик в РФ по объемам текущего строительства) сообщили ТАСС, что субсидированная ипотека уже стала мощным драйвером покупательского спроса и одновременно поддержала строительную отрасль, при этом только набирая обороты. "В Санкт-Петербурге, например, число ипотечных сделок на объекты "Группы ЛСР" увеличилось в мае в 1,5 раза. Причем, 82% из них - это именно сделки по программе субсидированной ипотечной ставки", - рассказал представитель пресс-службы.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга составляет 132,1 тыс. рублей. За прошедший месяц показатель увеличился на 1%, относительно июня 2019 года - на 4%.

По данным на начало июня, отмечают в "Петербургской недвижимости", средняя цена 1 кв. м в классе масс-маркет в Петербурге составила 121,7 тыс. руб. (рост на +6,2% с начала года). В пригородах стоимость "квадрата" выросла на 3,3% за 5 месяцев - до 79,1 тыс. руб. В бизнес-классе средняя цена 1 кв. м достигла 190,7 тыс. руб. (+4,1% с начала года), в элитном сегменте - 380,7 тыс. руб. (+5,3%).

Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. метров, снизившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,44 млн кв. м, что на 6% ниже уровня 2018 года.