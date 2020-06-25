В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

"В проекте постановления об увеличении сумм кредита по льготной ипотеке 6,5%, подготовленном Минфином России по поручению президента РФ, размер кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должен превышать 12 млн рублей, а в остальных регионах - 6 млн рублей. Программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья", - отметил Моисеев.

Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Ставка 6,5% распространяется на весь срок кредитования.