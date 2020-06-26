Ипотечный портфель в апреле показал рост на 0,4%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ипотечный портфель в российских банках показал рост на 0,4%, до 3,8 трлн руб. в апреле по сравнению с мартом, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Продолжающийся вялый рост ипотечного портфеля может объясняться в первую очередь действиями механизмов льготного кредитования. Динамика этого сегмента рынка может ускориться после реализации шагов, объявленных президентом в минувший вторник, - по распространению льготной ипотеки на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн руб. в регионах и до 12 млн руб. в столицах. Тем не менее, рост ипотеки продолжает сдерживаться снижающимися реальными располагаемыми доходами населения", - комментирует руководитель рейтинговой службы "Национального рейтингового агентства" (НРА) Сергей Гришунин.

Кроме того, ипотечные кредиты среди всех розничных сегментов выдаются на самый длительный срок и даже в случае снижения объема в выдачах новых кредитов в течение нескольких месяцев негативного эффекта на объем портфеля оказано не будет, отмечают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". "Поддержку ипотечному сегменту с начала пандемии также оказали государственные программы по предоставлению кредитов по льготной ставке, а также различные акции на приобретение нового жилья, проводимые застройщиками в условиях снижения спроса", - добавляет младший директор по банковским рейтингам агентства Ксения Балясова.

В свою очередь, директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что динамика портфеля не всегда корректно отражает реальную ситуацию в кредитном сегменте. "В частности, в необеспеченном кредитовании сроки более короткие, чем в ипотеке, поэтому он более оперативно реагирует на ситуацию с новыми кредитами. Поэтому более адекватный показатель - динамика выдач новых кредитов. И здесь даже в ипотеке в апреле наблюдался заметный спад: примерно на треть по сравнению с мартом", - считает аналитик НКР.

По данным "Эквифакс", в апрельских выдачах по сравнению с мартом автокредиты снизились на 81,1%, кредитных карт - 63,5%, потребительских кредитов - 52,5%, ипотеки - 50,6%.

"Режим самоизоляции привел к снижению объемов выдачи кредитов физическим лицам. При этом падение выдачи было наиболее драматичным за всю историю наблюдений, даже во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов выдачи не сокращались настолько сильно", - отметили в бюро кредитных историй.

Так, в апреле 2020 года всего было заключено 635 тыс. кредитных договоров граждан, в разгар кризиса 2014-2015 годов - в декабре 2014 года - было оформлено 913 тыс. договоров, что на 30,5% больше.