Фонд дольщиков принял решение завершить девять долгостроев для 1 тыс. человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина принял решение достроить девять проблемных домов в четырех регионах России. Благодаря этому свои квартиры получат более 1 тыс. обманутых дольщиков, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера.

"Сегодня мы подписали документы о завершении строительства еще девяти домов в четырех регионах РФ и, конечно, эту работу по восстановлению прав дольщиков будем продолжать. Благодаря принятому решению еще тысяча дольщиков скоро сможет отпраздновать новоселье", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

На завершение долгостроев будет направлено более 4 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

В Московской области ключи получат более 670 дольщиков трех домов жилого комплекса "Восточный" в Звенигороде, в Архангельской области - более 60 пострадавших граждан ЖК "Парк", в Кемеровской области - более 200 дольщиков ЕСК "Феникс-Строй", в Башкирии - более 110 дольщиков "Регионстройкомплекса".

"Совокупно фондом уже приняты решения о восстановлении прав более 18 тыс. дольщиков по всей стране", - цитирует пресс-служба генерального директора фонда Константина Тимофеева.