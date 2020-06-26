Благоустройство дворов по нацпроекту идет в Кировской области с опережением графика

КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству дворов и парков по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Кировской области идут с опережением графика, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

"Проведение конкурсных процедур практически завершено, мы законтрактовались практически на 98%. В ряде муниципальных образований работы уже частично завершены. В этом году мы идем с опережением, задача стоит к 1 июля заключить все контракты", - сказал он.

По данным министерства, в 2020 году Кировская область получила более 381 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство не менее 97 дворов и 99 общественных пространств. Ряд работ уже завершены. Так, в мае благоустроили территорию памятника погибшим воинам в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района. С этого года контролировать качество работ помогает созданный в апреле региональный центр компетенций, который также проводит мониторинг за ходом благоустройства, а 2021 года будет контролировать проектирование работ.

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств ведутся уже четвертый год, всего в регионе благоустроено 556 дворов и 222 парка. В 2017 и 2018 годах регион получил из федерального бюджета 587 млн рублей, в 2019 году - 415 млн рублей, за это время благоустроили в том числе Нововятскую набережную в Кирове и Вятскую набережную в Кирово-Чепецке, которая вошла в федеральный реестр лучших реализованных проектов благоустройства общественных пространств.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. метров жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).