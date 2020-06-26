Структура девелопера ПИК достроит три дома жилого комплекса "Мир Митино" в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Структура девелоперской компании ПИК "Глобалстройтех" стала техническим заказчиком и генеральным подрядчиком строительства трех корпусов жилого комплекса "Мир Митино" на северо-западе Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Данное решение принято для завершения строительства трех корпусов (14, 15 и 15.1) жилого комплекса и исполнения обязательств перед дольщиками", - приводят в сообщении слова представителей застройщика жилого комплекса "Рождествено", с которым "Глобалстройтех" подписал соглашение.

Работы на строительной площадке уже возобновились. Ранее на онлайн-встрече с участием представителей компаний "Рождествено" и ПИК дольщикам сообщили о ходе достройки домов и планах технического заказчика вести строительство в указанные сроки.

В жилом комплексе "Мир Митино" ранее были введены в эксплуатацию и заселены пять корпусов (7, 8, 9, 10, 10.1).