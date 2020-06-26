Банк "Траст" выставит на торги единственный в Москве бизнес-центр от Захи Хадид к октябрю

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" планирует выставить на открытые торги единственное офисное здание, построенное в Москве по проекту архитектурного бюро Захи Хадид - Dominion Tower, до конца третьего квартала 2020 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"В настоящее время планируем провести новую оценку бизнес-центра, после чего, до конца третьего квартала, он будет выставлен на открытые торги", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что ранее бизнес-центр на торги не выставлялся, только экспонировался на открытых площадках и на сайте банка. В пресс-службе уточнили, что планируются стандартные торги на повышение, при этом новая оценка объекта проводится в соответствии с правилами, поскольку "необходима актуальная оценка объекта перед тем как выходить на торги". При этом интерес к объекту был виден на этапе экспонирования, добавили там.

На прошлой неделе объект появился на сайте частных объявлений "Авито". Ранее со ссылкой на информацию на сайте "Траста" сообщалось, что цена объекта на этапе экспонирования составляет 3,2 млрд рублей, включая НДС.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

Мнение экспертов

Объект хорошо известен, это знаковое здание благодаря имени архитектора, однако вопросы вызывают местоположение и эффективность здания, высказал мнение в беседе с ТАСС партнер, руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. "При текущей цене найти покупателя будет проблематично - инвесторы в первую очередь ориентируются на привлекательную доходность и ликвидность объекта. Для быстрой реализации может потребоваться дисконт до 30%", - считает эксперт.

С учетом локации и конфигурации здания оно бы был значительно более востребовано по цене 2,5 -2,6 млрд рублей включая НДС, считает директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игорь Пущен. "Вне всякого сомнения, то, что здание создано по проекту именитого архитектора, придает ему дополнительный интерес, однако с точки зрения инвестиционной логики цена 3,2 млрд выглядит как несколько более агрессивная и в большей мере рассчитанная на эмоционального покупателя, который вне всякого сомнения может быть найден для данного актива", - сказал собеседник ТАСС.

О бизнес-центре

Бизнес центр Dominion Tower класса А расположен на улице Шарикоподшипниковская на юго-востоке Москвы. Объект выполнен в футуристическом стиле с элементами хай-тек. Бизнес-центр был построен по проекту архитектурного бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), строительство велось под авторским надзором бюро. Здание было введено в эксплуатацию в 2014 году, площадь составляет 21,5 тыс. кв. м. В здании 10 этажей, в том числе два подземных.

По данным пресс-службы, в бизнес-центре сдано 80% арендопригодной площади, основной арендатор - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Объект был приобретен в рамках урегулирования долга по кредиту ПАО "МДМ Банка", в результате реорганизации нескольких банков он поступил в управление УК "Траст Недвижимость".

Об архитекторе

Британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, удостоенной одной из самых престижных наград в области архитектуры - Притцкеровской премии (2004 год).

Как писала газета The Guardian, Заха Хадид - "королева кривой", которая "освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность". По проектам Хадид построены, в частности, лондонский Центр водных видов спорта, станция канатной дороги в австрийском Инсбруке, центральное здание завода BMW в немецком Лейпциге, отель Puerta America в Мадриде, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр Гейдара Алиева в Баку.

В Москве по проекту Захи Хадид также построен жилой комплекс "Живописная Тауэр", в Подмосковье - футуристический особняк предпринимателя Владимира Доронина.

Хадид умерла в 2016 году в возрасте 65 лет.