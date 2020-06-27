В городе Нерюнгри в 2020 году начнется строительство новых домов взамен аварийных

ТАСС, 27 июня. Строительство новых многоквартирных домов начнется в 2020 году в городе Нерюнгри по программе переселения граждан из аварийного жилья. Закладка первого символического камня во втором по величине населенном пункте республики после Якутска состоялась в субботу, в торжественной церемонии принял участие глава региона Айсен Николаев, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Закладка камня дома на 100 квартир по улице Южно-Якутская положила начало строительству жилых домов в Нерюнгри по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". Застройщик в этом году построит два пятиэтажных многоквартирных дома на 100 и 40 квартир, сдать объекты планируется в феврале-марте 2021 года" - сообщила пресс-служба.

Всего в Нерюнгри и в поселениях Нерюнгринского района по программе должно быть построено 186 многоквартирных домов, будет снесено более 83 тыс. кв. метров аварийного жилья. "<…> до 2025 года должно быть освоено 5,5 млрд рублей", - отметили в правительстве.

По словам главы региона, благодаря реализации программы переселения ключи от новых квартир получат 140 семей в Нерюнгри. "Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, в котором также говорится о сокращении количества аварийного жилья на территории регионов. Уверен, теперь программа будет реализована еще более быстрыми темпами, чтобы максимальное количество жителей региона переехало в новое комфортное жилье", - приводит пресс-служба слова Николаева.

В РФ по инициативе Путина реализуется национальный проект "Жилье и городская среда", состоящий из четырех федеральных проектов, его ключевая задача - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.