Счетная палата предупредила о риске недостижения планов по вводу жилья в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Плановый показатель по вводу жилья в России, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда" на 2020 год, может так и не быть до конца года. Такая оценка содержится в заключении Счетной палаты по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России за 2019 год.

"Установленное паспортом целевое значение по вводу жилья на 2020 год - 98 млн кв. м, то есть необходимо увеличить ввод жилья на 17,7 млн кв. м, или на 22%, по сравнению с 2019 годом. Сохраняется риск недостижения показателя", - говорится в материалах.

Как напомнила на прошедшей в пятницу коллегии аудитор Светлана Орлова, в 2019 году объем ввода жилья составил около 80 млн кв. м - примерно 91% от планового показателя нацпроекта. "Не было достигнуто также плановое значение коэффициента доступности жилья", - сказала она.

В середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что снижение объема ввода жилья в России по итогам 2020 года может составить 10%.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на период 2019-2024 годов. Предполагается, что на него будет потрачено более 1 трлн рублей. Планируется, в частности, рост объема жилищного строительства в РФ до 120 млн кв. м в 2024 году, причем в этом году ставка по ипотеке должна стать ниже 8%.

Об исполнении бюджета

Счетная палата также отметила недочеты в исполнении Минстроем полномочий главного распорядителя бюджетных средств при предоставлении межбюджетных трансфертов в 2019 году. По данным аудиторов, значительная часть бюджетных ассигнований осталась не исполненной регионами. Так, освоение средств федерального бюджета, выделенных Иркутской области на оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате произошедшего в июне 2019 года наводнения, составило около 227 млн рублей, или 34% запланированного объема (675 млн рублей), отмечают в ведомстве.

На проекты комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса потратили 633,3 млн рублей, или лишь 12,7% запланированного объема в 5 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ Юрий Гордеев согласился с выводами Счетной палаты и отметил, что благодаря активному взаимодействию несколько выявленных нарушений были устранены.

О ГИС ЖКХ

В Счетной палате также считают затруднительным процесс передачи ГИС ЖКХ на баланс Минстрою, "в связи с тем, что ГИС ЖКХ не является государственной собственностью". "Передача ГИС ЖКХ Минстрою России не осуществлялась", - добавляется в материалах.

В них указывается, что для обеспечения выполнения функций государственного заказчика ГИС ЖКХ в Минстрое России создано специальное структурное подразделение по цифровой трансформации в составе семи человек в подчинении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Штат до настоящего времени не укомплектован", - говорится в документе.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.