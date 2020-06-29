Банки за полгода заключили 8,3 тыс. договоров по "дальневосточной ипотеке"

ТАСС, 29 июня. Банки, участвующие в программе "Дальневосточная ипотека", за полгода действия льготного механизма заключили более 8,3 тыс. кредитных договоров на 29 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, к настоящему моменту в ДФО заключен 8 371 договор на "дальневосточную ипотеку" на общую сумму свыше 29,4 млрд рублей. Средняя стоимость договора по округу составляет 3,5 млн рублей, а количество поданных заявок превысило 33 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат, интерес жителей региона к льготному кредиту для приобретения жилья сохраняется: по итогам июня число заключенных договоров выросло на 7,6% по сравнению с майскими показателями. "Хотел бы подчеркнуть, что эти показатели достигнуты несмотря на то, что в июне еще сохранялись ограничительные меры, связанные с предотвращением коронавирусной инфекции. После динамичного старта программа показывает стабильные цифры роста, что говорит об интересе жителей региона к "дальневосточной ипотеке", - сказал Ховрат.

По данным АРЧК, наиболее активно из дальневосточных регионов в программе участвуют Приморский край и Якутия, где наблюдаются лучшие показатели по количеству заключенных договоров и совокупному объему выданных средств. На третьем месте находится Хабаровский край, далее следуют Бурятия и Амурская область.

Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.