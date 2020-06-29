Росатом выкупил у ДОМ.РФ бывшее здание Минпромторга в центре Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росатом выкупил бывшее здание Минпромторга в центре Москвы за более чем 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании ДОМ.РФ, которая занималась продажей объекта.

"Компания ДОМ.РФ, в соответствии с распоряжением правительства РФ, на основании договора купли-продажи передала в собственность акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс" помещения в здании по адресу: Москва, Китайгородский проезд, 7, строение 1", - отмечается в сообщении.

Здание продано за более 4,8 млрд рублей. Также Ростом перечислил в бюджет 20% НДС от цены объекта. Площадь всех помещений в здании составляет почти 40,5 тыс. кв. м. Минпромторг занимал его до 2018 года, добавили в ДОМ.РФ.

Ранее компания ДОМ.РФ по поручению правительства РФ обеспечила переезд ряда ведомств в деловой центр "Москва-Сити", включая Минпромторг, Минкомсвязи.

Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ были переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых располагались офисы министерств. Кроме здания Минпромторга России на Китайгородском проезде, речь идет о здании Минкомсвязи России на Тверской, 7, здании Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплексе зданий Минэкономразвития России на 1-й Брестской.