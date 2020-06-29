В Липецкой области направят на переселение людей из аварийных домов более 4,3 млрд рублей

ТАСС, 29 июня. Почти 7 тыс. жителей Липецкой области смогут переехать из аварийных домов в новые квартиры по национальному проекту "Жилье и городская среда", на эти цели до конца 2024 года планируют направить 4,34 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам выездного совещания губернатора Игоря Артамонова.

"В рамках национального проекта в Липецкой области будет расселено 114,52 тыс. кв. метров аварийного жилья, условия проживания улучшат 6 940 человек. Объем средств федерального бюджета ГК (государственной корпорации) Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета составит 4,34 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, в понедельник глава Липецкой области Игорь Артамонов провел выездное совещание в микрорайоне "Звездный" в Липецке, где по нацпроекту "Жилье и городская среда" в трех новых домах приобрели 122 квартиры для липчан, проживающих в ветхих и аварийных домах. На выкуп квартир власти направили 296,5 млн рублей, из них 179,1 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9,3 млн рублей - областного бюджета, 108,1 млн рублей - бюджета Липецка.

"У нас несколько тысяч семей стоят в очереди на переселение, 122 квартиры мы выкупили, в ближайшее время выкупим еще несколько десятков квартир в Липецке, будем переселять людей и в муниципалитетах. Скоро начнем строить жилье специально для переселения граждан из аварийных домов", - процитировала пресс-служба губернатора Артамонова.

По ее данным, до конца 2020 года в областном центре планируется выкупить у застройщиков квартиры для переселения 41 липецкой семьи, также ключи от новых квартир получат жители Данкова, Ельца, Грязей и Лебедяни.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. метров жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).