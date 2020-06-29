Минстрой объяснил низкое исполнение бюджета по конкурсу благоустройства сроками программы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Низкое исполнение бюджета в 2019 году по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях связано со сроками программы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

Согласно заключению Счетной палаты по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России за 2019 год, на проекты комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса было потрачено 633,3 млн рублей, или 12,7% запланированного объема в 5 млрд рублей.

"Для этого мероприятия изначально предусмотрен двухлетний срок реализации проектов, в связи с чем такой уровень освоения средств по итогам первого года является естественным, остатки перенесены на 2020 год и будут использованы в процессе реализации проектов", - рассказали в пресс-службе.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году, в дальнейшем было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.

В заключении Счетной палаты также отмечалось, что освоение средств федерального бюджета, выделенных Иркутской области на оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате произошедшего в июне 2019 года наводнения, составило около 227 млн рублей, или 34% запланированного объема (675 млн рублей). Как пояснили в Минстрое, 675 млн рублей - средства, выделенные на капремонт поврежденных помещений, и они действительно были освоены на 34%. "Но помимо этого были выделены еще 14 246 млн рублей на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых были утрачены. И вот они были освоены на 98%", - уточнили в пресс-службе.

Выявленные Счетной палатой нарушения в заключении по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России за 2019 год носили процедурно-технический характер и были устранены в ходе контрольного мероприятия, добавили в Минстрое.