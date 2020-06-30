Строительство жилого дома по нацпроекту в селе на Командорах завершится до конца года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. /ТАСС/. Строительство жилого дома в селе Никольском - единственном населенном пункте Командорских островов на Камчатке, завершится до конца 2020 года. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила ТАСС глава районной администрации Светлана Арнацкая.

"В новом доме будет 12 квартир разной площади, и в него переедут 23 жителя села из аварийного жилья. Строительство домов на Командорах не велось почти 20 лет, в 2014 мы сдали два дома, сейчас рабочие заканчивают третий. Он будет комфортным и сейсмостойким, что важно в наших климатических условиях. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказала Арнацкая.

Она добавила, что в Никольском проживают около 700 человек, есть молодежь, растет рождаемость, так что жилищное строительство необходимо продолжать.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

По соглашению, подписанному на ВЭФ-2019, до 2022 года Камчатский край получит финансовую поддержку из федерального бюджета на переселение жителей из аварийных домов - 804 млн рублей. Кроме того, более 620 млн власти Камчатки направят на эти цели из регионального бюджета.