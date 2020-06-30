Правила об ограничителях на окнах для детей в новостройках могут вступить в силу с августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свод правил, регламентирующий установку ограничителей на окна квартир в новостройках для безопасности детей, может вступить в силу с 1 августа 2020 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

"Письмом Минстроя России от 27 апреля 2020 года проект актуализированного перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" внесен в правительство Российской Федерации, в случае его принятия вступление в силу предполагается с 1 августа 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В Минстрое уточнили, что в новом своде содержится норма об обязательной установке на окна систем безопасности, которая коснется только строящихся зданий. При этом новые правила не будут применяться к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу новых требований. Кроме того, они не коснутся объектов, строительство, реконструкция и капремонт которых ведутся в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на госэкспертизу до вступления в силу изменений.

"Учитывая изложенное, в отношении зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию, целесообразно решить проблему об оснащении окон системами безопасности на уровне субъектов Российской Федерации", - считают в ведомстве.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков рассказал ТАСС, что, в отличие от нового строительства, реализовать такие решения в уже существующих зданиях "на всю страну" сложнее. Он отмечал, что вопрос об установке ограничителей на окна решается уже много лет - первый стандарт, который регламентирует установку этих устройств, появился 10 лет назад, а требования в сводах правил ужесточались шаг за шагом.

В конце мая сообщалось, что МВД России впервые сформирует статистику случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов по результатам первого полугодия этого года. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в МВД России с просьбой начать вести статистику по выпадению несовершеннолетних из окон. По ее собственным данным, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, количество пострадавших детей до четырех лет увеличилось с 471 до 546, от пяти до девяти лет - со 191 до 217. Число погибших выросло со 106 до 123 человек. За 2019 год из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.