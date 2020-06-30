ВТБ увеличил максимальную сумму льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках льготной ипотеки по ставке 6,5% до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, а также до 6 млн рублей в остальных регионах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"ВТБ первым из банков с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей - в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области", - отмечается в сообщении.

Банк отмечает высокий спрос на льготную ипотеку. Так, ВТБ заключил в рамках программы более 14 тыс. сделок на сумму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с 30 июня, уточнили в пресс-службе.

Накануне вступило в силу постановление правительства РФ о повышении максимальной суммы кредита по льготной ипотеке со ставкой 6,5% до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Ранее лимит по субсидированной ипотеке со ставкой 6,5% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях достигал 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей. Как сообщал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года по поручению президента РФ. Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Льготная ставка в 6,5% будет действовать в течение всего срока кредита - до 30 лет.