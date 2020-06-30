Средняя сумма ипотечного кредита выросла в мае на 2,9%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Средняя сумма ипотечного кредита увеличилась в мае 2020 года на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 2,474 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в апреле по сравнению с мартом средний чек ипотечного кредита сократился на 8,2%.

По сравнению с маем прошлого года средний чек по ипотеке возрос почти на 1,2% (в мае 2019 года - 2,446 млн руб.).

"После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле в мае этот показатель начал постепенно восстанавливаться, - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро кредитных историй Александра Викулина. - С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе за счет увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется за счет снижения ставок как по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России".

В мае самый большой средний размер выданного ипотечного кредита среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,08 млн руб.), Московской области (4,04 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,26 млн руб.) и Приморском крае (3,26 млн руб.).