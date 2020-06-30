Эксперты: площадь новых офисов в России из-за пандемии снизится почти втрое в 2020 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объем нового офисного предложения в крупных городах России из-за пандемии коронавируса снизится более чем на 30% по итогам 2020 года по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз содержится в исследовании консалтинговой компании CBRE.

"В результате пандемии и общего экономического спада объем нового офисного предложения по результатам 2020 года снизится более чем на 30%", - говорится в исследовании с уточнением, что речь идет о российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

В CBRE ожидают, что в 2020 году объем нового предложения в региональных миллионниках составит примерно 46,2 тыс. кв. м, тогда как в 2019 году было построено почти 67 тыс. кв. м офисов.

Согласно исследованию, по итогам первого полугодия 2020 года ввод офисов в региональных городах-миллионниках составил 20,7 тыс. кв. м, что на 35% ниже показателя первого полугодия 2019 года (32 тыс. кв. м).

В тройку лидеров среди региональных городов России по совокупному объему качественного офисного предложения входят Екатеринбург (697 тыс. кв. м), Новосибирск (359 тыс. кв. м) и Краснодар (321 тыс. кв. м). Меньше всего качественного офисного предложения в Волгограде (95 тыс. кв. м).

Наибольший дефицит офисов (вакансия 2% и менее) зафиксирован в Воронеже, Омске, Волгограде и Краснодаре.