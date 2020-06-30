Минстрой допускает переход к капитальному ремонту кварталов вместо отдельных домов

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Минстрой изучает вопрос перехода от капитального ремонта отдельных домов к комплексному капитальному ремонту целых кварталов, сообщил во вторник замглавы Минстроя России Максим Егоров на Международном форуме урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии".

"Минстрой сейчас прорабатывает вопрос того, чтобы уходить от капитального ремонта дома. Мы должны уходить к капитальному ремонту городских кварталов. Нужно организовывать связи между дворовыми территориями, различными общественными пространствами, даже от остановки общественного транспорта до дома", - сказал Егоров.

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" проходит во вторник, он собрал в Уфе более пятидесяти спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. В мероприятии принимают участие представители Минстроя и Минобрнауки, Ростуризма, а также мэр города Минербе (регион Венето, Италия) Андреа Жирарди, мэр города Измир (Турция) Тунч Сойер и другие.

Основными темами стали программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. Информационным партнером выступает портал "Будущее России. Национальные проекты".