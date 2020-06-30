В Саратовской области одобрили свыше 1 тыс. заявок на льготную ипотеку

САРАТОВ, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. заявок на льготную ипотеку одобрено в Саратовской области, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Программа ипотеки с господдержкой начала работать с 20 апреля этого года по поручению президента РФ Владимира Путина. Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Льготная ставка в 6,5% будет действовать в течение всего срока кредита - до 30 лет.

"В Саратовской области одобрено свыше 1 тыс. заявок на получение ипотечного кредита по льготной ставке 6,5%", - сказал Мигачев, добавив, что такой способ покупки жилья "становится все более популярным у жителей региона".

Он уточнил, что в регионе всего выдано около 400 кредитов на сумму свыше 600 млн рублей. Минимальный взнос составляет 20%, но рассматривается поправка по его снижению до 15%. Ограничений по сроку и количеству кредитов для одного гражданина нет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Президент отметил, что нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья, добавив, что это будет востребованной мерой поддержки.

"Средний размер льготного кредита в Саратовской области на данный момент составляет 1,5 млн рублей, однако мы рассчитываем, что увеличение суммы кредита поможет увеличить число граждан, воспользовавшихся такой мерой поддержки, которая позволит им приобрести собственное жилье", - добавил Мигачев.

Сельская ипотека

Министр рассказал, что в регионе также актуальна сельская ипотека по ставке не более 3% годовых. Такую ипотеку может взять любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет на срок до 25 лет. Сумма должна составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос - от 10%.

"У жителей области есть возможность приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем дом. Или же построить или завершить строительство жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке, а также купить готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях", - пояснил министр.

По его словам, жителями на получение такой ипотеки подано свыше 600 заявок на сумму больше миллиарда рублей.