Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в мае 2020 года упала до 7,4%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в мае 2020 года, снизилась до 7,4%, следует из информации на сайте Банка России.

В мае 2020 года средневзвешенная ставка уменьшилась на 0,92% пункта по сравнению с апрелем 2020 года (8,32%). Согласно статистике ЦБ, в мае россияне получили более 85 тыс. ипотек, что на 0,42% меньше, чем в мае 2019 года и на почти 5,6% ниже числа выданных жилищных кредитов в апреле 2020 года (более 90,5 тыс. кредитов).

За май 2020 года банки выдали ипотек на сумму свыше 198 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем 2020 года объем выдачи сократился на 2,3%. Тогда банки выдали ипотек на более 203 млрд рублей.