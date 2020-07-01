Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%.

Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону.

В соответствии с распоряжением правительства от 29 октября 2019 года, с 1 июля наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). В Подмосковье тарифы с 1 июля вырастут на 4,1%. В Санкт-Петербурге, который в прошлом году опережал страну по росту коммунальных платежей, повышение будет умеренным (3,8%). Наименьший рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе (2,4%).

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. В 2020 и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 1 июля.

Решение за регионами

Регионы устанавливают стоимость отдельных видов коммунальных ресурсов так, чтобы при неизменном уровне потребления прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемые правительством размеры, пояснила ТАСС исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева.

Согласно мониторингу НП "ЖКХ Контроль", в связи с пандемией коронавируса многие регионы начали принимать решения о заморозке платежей на один или несколько видов коммунальных ресурсов. Среди них Волгоградская область (на вывоз твердых коммунальных отходов), Иркутская (на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, взносы на капитальный ремонт), Калужская (на вывоз твердых коммунальных отходов), Нижегородская (на отопление), Рязанская (на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение), Ярославская (на вывоз твердых коммунальных отходов).

По данным организации, повышение тарифов ниже уровня, установленного распоряжением правительства РФ, с 1 июля 2020 года произойдет в Алтайском крае, Астраханской области, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Курской области, Магаданской области, Мурманской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Смоленской области, Тульской области, Ульяновской области.

"В двух субъектах было принято решение перенести рост тарифов на более поздний срок. В Иркутской области повышение тарифов произойдет позже 1 июля 2020 года по следующим коммунальным услугам: холодное водоснабжение и горячее водоснабжение. В Московской области перенесен срок роста тарифов по коммунальной услуге по газоснабжению", - сообщила Разворотнева.

О заморозке тарифов

Из-за пандемии предложения о заморозке тарифов высказывались и на федеральном уровне, однако не были приняты, поскольку временное облегчение, которое дает заморозка коммунальных тарифов, в конечном итоге оборачивается ухудшением качества коммунальных услуг, отметила Разворотнева.

Сегодня собираемость платежей снизилась на 10-15%, выпадающие доходы отрасли оцениваются Минстроем России в 70-80 млрд рублей, отметил в свою очередь в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. "Недофинансирование отрасли приведет к крайне неблагоприятным последствиям, в первую очередь для самих граждан: некачественное предоставление коммунальных услуг, перебои в поставках коммунальных ресурсов и так далее. Считаю возможным снижение или заморозку тарифов только по решению регионов, которые могут эффективно оценить ситуацию отрасли и принять наиболее взвешенное решение", - сказал депутат.

Как помочь гражданам?

Пахомов напомнил, что в сфере ЖКХ граждане с невысоким уровнем доходов получают субсидии на оплату услуг. "Эту поддержку необходимо расширять, предоставляя ее большему количеству граждан, нуждающихся сегодня в ней, и максимально упрощать порядок ее получения. Это будет самым эффективным решением как для граждан, так и отрасли ЖКХ", - считает он.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук в беседе с ТАСС отметил целесообразность предложения общественного совета при Минстрое пересмотреть показатели, при которых малоимущим семьям начисляют компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. "Предлагается предоставлять компенсации тем, чей расход на коммунальные платежи составляет более 15% от дохода семьи вместо нынешних 22%. Будет правильным довести это решение до конца. Это первоочередная задача", - сказал он ТАСС.

Также эксперт считает, что нужно не только повышать уровень дотаций населению, но и снижать энергопотери, за которые платят жильцы старых домов - чем ниже качество жилья, тем выше расходы на коммуналку. "Для этого необходимо распространить льготы по ЖКХ на энергоэффективные мероприятия, в том числе в рамках энергосервисных контрактов. Тогда сам размер квитанции будет уменьшаться", - сказал Склянчук.

Куда жаловаться?

В Минстрое России напоминают, что за ростом тарифов в России следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в регионах - органы тарифного регулирования. "В органы государственного жилищного надзора надо жаловаться, если вы понимаете, что вам неправильно посчитали плату или некачественно оказали услугу", - сказал замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор России Максим Егоров, отвечая на вопрос ТАСС.