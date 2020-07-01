"Известия": ОКБ зафиксировало рекордно низкую усредненную ставку по ипотеке в мае

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рекордно низкая усредненная ставка по ипотеке в мае 2020 года достигла уровня 9,3%, а статистика по объему выдачи ипотеки показала рост в 3% к аналогичному месяцу прошлого года. Такая информация приводится в исследовании Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), с которым ознакомились "Известия".

"Мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказало как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита," - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдача кредитов в апреле упала на 14%, а основой для восстановления спроса в мае - стала программа господдержки ипотечных займов под 6,5%. Сравнивая с прошлым годом, средний чек по ипотеке вырос на 4,5%, до 2,34 млн рублей.

Уточняется, что опрошенные "Известиями" банки из топ-20 по размеру ипотечного портфеля связывают рост объемов кредитования с программой господдержки 6,5% и полагают, что после 1 ноября 2020 года произойдет очередное падение объемов выдач кредитов. Несмотря на предложения Владимира Путина продлить и расширить условия для получения льготной ипотеки, в ЦБ еще не оценили данные и не сообщали о новых программах поддержки или продлении уже существующих.