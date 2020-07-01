Российские банки выдали на 11% меньше ипотечных кредитов в мае на фоне праздников

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Банки выдали на 11% меньше ипотечных займов в мае по сравнению с апрелем на фоне праздников. Количество выданных займов составило 77 тыс., говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро, снижение произошло также в объемах выдачи.

Выдачи ипотеки оказались меньше, чем в апреле на 11% по количеству (77 тыс. кредитов выдано в мае) и на 7% по объему (более 180 млрд рублей выдано в мае). По сравнению с маем 2019 года выдачи остались примерно на том же уровне, сократившись на 1% по количеству кредитов и увеличившись на 3% по объему.

"Во втором месяце карантина ипотека продолжает демонстрировать относительно хорошие результаты по сравнению с другими сегментами кредитования. Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро кредитных историй Артура Александровича.

Средняя сумма в мае по отношению к апрелю повысилась с 2,26 до 2,34 млн рублей Средний срок снизился с 198,7 до 197,7 мес. Средняя ставка кредита (полная стоимость кредита, ПСК) снизилась 10,1% до 9,3%.