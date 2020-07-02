Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг минимума за 12 лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость России по результатам второго квартала 2020 года оказался минимальным за 12 лет. Такие данные содержатся в исследовании компании JLL.

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на 491 млн долларов, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил $1,3 млрд, что на 20% ниже результата аналогичного периода прошлого года ($1,7 млрд). Уточняется, что доля инвестиций в сектор жилой недвижимости составила большую часть транзакций этого периода (55%). На втором месте - сектор офисной недвижимости (24%). На третьем - сектор складской недвижимости (11%). Сделок с наиболее пострадавшими от кризиса торговыми и гостиничными объектами в первом полугодии практически не было, говорится в материалах.

"Негативная динамика определяется высокой степенью неопределенности, которая наблюдается на настоящий момент в экономике. Мы ожидаем, что и в третьем квартале данные тенденции продолжатся", - приводит пресс-служба слова гендиректора JLL в России и СНГ Андерса Лильенстолпе.

Если рынок войдет во вторую фазу турбулентности, то инвесторы опять займут выжидательную позицию, объемы снизятся до исторического минимума, считают в консалтинговой компании Colliers International. Эксперты предполагают, что во втором полугодии, даже если удастся избежать второй волны ограничительных мер, объем инвестиций в недвижимость все равно будет ниже, чем в предыдущие годы, так как на рынке не будет крупных сделок.

"Инвесторы заняли выжидательную позицию, а собственникам надо время для того, чтобы понять, где находится рынок. Второе полугодие будет активным, но несмотря на это, мы прогнозируем снижение общего объема инвестиций", - цитирует пресс-служба партнера Colliers International Станислава Бибика.