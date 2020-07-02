Суд отклонил требования конкурсного управляющего девелопера Urban Group к архитекторам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Десятый арбитражный апелляционный суд признал незаконными требования конкурсного управляющего обанкротившейся девелоперской группы Urban Group Светланы Аглинишкене к архитекторам Максиму Атаянцу и Людмиле Ефремовой, следует из картотеки дела.

Ранее конкурсный управляющий потребовала в Арбитражном суде Московской области признать недействительными договоры с архитекторами. Первоначальная сумма предъявленных требований составляла 334,4 млн рублей, позже конкурсный управляющий уменьшила сумму до 272 млн рублей, отметил ТАСС представитель архитектора Атаянца.

Требования предъявлялись к ИП Атаянц М.Б., ИП Ефремова Л.В., ООО "Архитектурная мастерская Л. Ефремовой" и ООО "Архитектурная мастерская М. Атаянца". Конкурсный управляющий утверждала, что договоры с ними были заключены при наличии признаков неплатежеспособности должника якобы в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Арбитражный суд Московской области от 30 декабря 2019 года в удовлетворении требований отказал. После чего конкурсный управляющий обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Апелляционная инстанция в свою очередь установила, что "доказательств завышения стоимости работ с учетом качества их выполнения и высокой квалификации исполнителей не представлено", и решила оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

"По сути, нас обвинили в том, что несколько лет мы вообще ничего не проектировали, при этом получая деньги по контрактам. Тем самым под сомнение была поставлена моя профессиональная репутация. <...> Теперь борьба завершилась и мое доброе имя полностью восстановлено", - сказал ТАСС Атаянц.

Архитектор Атаянц был автором многих проектов Urban Group, которые получали престижные архитектурные награды, в том числе поселок таунхаусов "Ивакино-Покровское", ЖК "Город набережных", "Опалиха О2". Первая очередь "Солнечной системы" получила статус лучшего проекта Европы лондонской премии Europenean Property Awards. Однако остальные проекты не были завершены из-за банкротства застройщика.

О застройщике

О финансовых проблемах группы компаний Urban Group, которая считалась крупнейшим застройщиком Подмосковья, стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир. Все дома будет достроены до конца 2022 года.