Минстрой увеличил норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России почти на 6%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минстрой увеличил во втором полугодии 2020 года норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 6%.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года в размере 48 634 рублей", - говорится в приказе Минстроя, опубликованном в четверг на портале правовой информации.

Средний по России норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2020 года составлял 46 тыс. рублей. Таким образом, показатель вырос на 5,7%. Во втором полугодии 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ составлял 45 133 рубля.

Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальной себестоимости строительства. По его словам, занижение стоимости квадратного метра влияет на уровень ввода жилья.