ТПП предложила Минстрою признать апартаменты жильем

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает Минстрою закрепить в жилищном законодательстве статус нового вида жилого помещения - апартаментов. Об этом говорится в письме президента палаты Сергея Катырина заместителю главы ведомства Дмитрию Волкову.

"Предлагается введение в жилищное законодательство нового вида жилого помещения - апартаменты (жилое помещение, расположенное в многофункциональном здании или конструктивно обособленной части многофункционального здания)", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Катырина, отсутствие "законодательного регулирования особого статуса многофункциональных зданий с апартаментами приводит к полному игнорированию требований жилищного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, нарушению жилищных прав граждан и созданию ряда проблем".

"Для граждан это в первую очередь невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях, а для городов - необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры", - пояснил глава ТПП.

Также, отметил Катырин, из-за отсутствия специальных требований к строительству апартаментов "на практике их проектирование и строительство осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для проектирования и строительства нежилых зданий, что не обеспечивает безопасности проживания граждан". Например, допускается размещение таких зданий в промышленных или санитарно-защитных зонах, уточнил он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее в рамках работы над общенациональным планом восстановления экономики внес предложения для изменения законодательства, которые признали бы апартаменты жильем. Он отмечал, что живущие в апартаментах люди должны иметь право на прописку и снижение стоимости услуг ЖКХ.

Малоэтажное строительство

ТПП также предлагает Минстрою ввести законодательное регулирование малоэтажного строительства в стране.

"Предлагается уточнить в законодательстве понятийный аппарат в отношении различных типов жилых зданий и жилищного строительства, в том числе понятий <…> "малоэтажное жилищное строительство", а также ввести ряд понятий - "объект малоэтажного жилищного строительства", "малоэтажная жилая застройка", "малоэтажный жилой комплекс", "территория малоэтажного жилого комплекса". Ввести регулирование комплексного освоения территорий в целях малоэтажного жилищного строительства с установлением обязанностей застройщика, муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций в рамках такого комплексного освоения", - говорится в письме.

Как отметил Катырин, в последние годы активно формируется малоэтажная жилая застройка нового типа, по экспертным оценкам - это порядка 5% от объемов жилищного строительства. Такая застройка представлена компактно расположенными на определенной территории жилыми домами или таун-хаусами.

Основная проблема при таком строительстве, по его мнению, связана с "созданием и дальнейшим управлением созданной для обслуживания таких домов инфраструктурой - дорогами, коммунальной инфраструктурой и так далее, которая может находиться как в частной, так и в публичной собственности". При этом законодательно не регулируются понятия о малоэтажном строительстве, что "влечет за собой дальнейшую сложность в определении правового статуса и режима такой жилой застройки", уточнил Катырин.