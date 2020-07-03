В "Деловой России" попросили отложить введение обязательной оценки квалификации строителей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет по строительству "Деловой России" обратился с письмом к председателю комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгению Москвичеву, в котором попросил отложить принятие законопроекта, предусматривающего введение обязательной независимой оценки квалификации специалистов в сфере строительства. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

"Поддерживая идею повышения уровня профессионализма специалистов в строительстве, необходимо отметить, что в настоящее время, когда организации строительной отрасли нуждаются в поддержке, что следует из перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля 2020 года, принятие законопроекта в представленной редакции будет несвоевременным и нецелесообразным", - говорится в письме, подписанном председателем комитета по строительству "Деловой России" Владимиром Кошелевым.

В документе он поясняет, что в действующей редакции градостроительного кодекса, в которую предлагаются поправки, уже установлены требования к включаемым в национальный реестр специалистов в сфере строительства (НРС). В число требований входит наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее десяти лет, а также повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.

Введение обязанности прохождения независимой оценки квалификации, считает он, увеличит расходы организаций на включение в НРС, в том числе потому, что аттестация будет проводиться на средства работодателя, и во время ее прохождения сотруднику будет выплачиваться средняя заработная плата, что в текущих условиях усложнит положение предприятий.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ в конце марта. В нем предлагается ввести независимую оценку квалификации специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. В пояснительной записке к документу указывается, что в национальный реестр специалистов могут попасть практически все, имеющие техническое образование и опыт работы в отрасли. По мнению авторов поправок, это негативно влияет на развитие данной сферы, а также не соответствует достижению целей саморегулирования в ней.