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Все регионы Дальнего Востока перейдут на новую систему ведения реестра недвижимости

Амурская область и Приморье переходят на эту систему летом, остальные регионы округа уже на нее перешли

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Амурская область и Приморский край этим летом перейдут на новую федеральную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский в пятницу в интервью порталу "Твой Дальний Восток".

"У нас сегодня 59 субъектов РФ перешло на новую систему, так называемую ФГИС ЕГРН. Это новая централизованная система ведения учетно-регистрационных действий страны. Говоря про Дальний Восток, у нас в июле переходит Амурская область, и в августе - Приморский край. Остальные девять регионов уже перешли на новую единую централизованную систему. Производительность этой системы с точки зрения скоростей, срока получения выписки о правах, об объекте - три дня. При переходе на новую систему, мы рассчитываем, что он будет в пределах трех минут", - сказал Скуфинский.

Кроме ускорения процесса получения цифровых выписок, новая система позволит регистрировать землю без привязки к физическому местонахождению человека.

Система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки. ФГИС ЕГРН позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.

Росреестр ожидает, что до конца года на новую систему ФГИС ЕГРН перейдут все субъекты РФ.

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