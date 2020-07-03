Росреестр за полтора месяца собрал базу доступной под строительство земли в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росреестр по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина за полтора месяца собрал базу земельных участков, которые можно использовать под жилищное строительство, сообщил в пятницу в эфире на портале "Твой Дальний Восток" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина мы за полтора месяца собрали базу данных той земли, которую можно вовлечь в оборот <…> Та земля и те территории, которые можно вовлечь в оборот для цели жилищного строительства, для выполнения показателей национального проекта, мы это все собираемся как оферту предложить обществу, инвесторам и так далее. Опыт абсолютно уникальный, впервые сделан", - сказал глава Росреестра.

Он подчеркнул, что предоставить жителям доступ к данным предполагается через привязку базы к публичной кадастровой карте. Ведомство уже работает над этим.