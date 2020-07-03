Росреестр создает программу получения земли в РФ, аналогичную "дальневосточному гектару"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) работает над программой "Земля просто", аналогичной программе "Дальневосточный гектар", которая позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур. Об этом сообщил в эфире на портале "Твой Дальний Восток" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Такой проект как "Земля просто" даст возможность каждому жителю нашей страны, каждому предпринимателю брать землю с помощью простых средств автоматизации безбарьерно, без чиновника, везде, где ее можно брать - самому формировать участок, самому нажимать кнопку, получать электронный договор, подписывать его со своей стороны и получать зарегистрированные права", - сказал Скуфинский.

Он отметил, что срок получения таких прав на землю должен составить для россиян около двух недель. О возможности масштабирования элементов программы "Дальневосточный гектар" на всю страну, по словам главы Росреестра, он уже говорил с вице-премьерами Викторией Абрамчик, Юрием Трутневым, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.