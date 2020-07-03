ЦБ видит конкуренцию банков за хороших застройщиков в рамках проектного финансирования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банки начали конкурировать между собой за хороших застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила зампред Банка России Ольга Полякова.

"Можно сделать вывод о том, что действительно реформа достаточно успешно развивается. Я думаю, что и в дальнейшем банки будут финансировать застройщиков с тем, чтобы способствовать развитию нашей экономики. И мы уже сейчас видим, что банки начинают конкурировать за хороших застройщиков", - сказала она.

Полякова также отметила рост интереса банков к программе проектного финансирования строительства жилья. "Список банков, готовых финансировать строительство объектов жилой недвижимости, расширяется", - подчеркнула она.

При этом, по словам зампреда ЦБ, пандемия коронавируса также сказалась на проектном финансировании жилья, однако принятые правительством меры позволили продолжить программу.

Ранее регулятор отмечал, что темпы роста количества новых счетов эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья в мае продолжили расти по сравнению с началом года, показав увеличение на 14% или на 12,1 тыс. штук.

Проектное финансирование строительства жилья

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.