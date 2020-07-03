Минстрой заканчивает разработку спецпрограммы для проектов жилья с низкой рентабельностью

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минстрой России заканчивает разработку специальной программы для жилищных проектов с низкой рентабельностью. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

"Сегодня по поручению председателя правительства мы заканчиваем разработку специальной программы, которая будет направлена на стимулирование проектов с низкой рентабельностью", - сказал он.

Стасишин пояснил, что речь идет о проектах, где доходность не превышает 15%. "Это даже столичные города регионов, где не так много строится, но все равно строиться должно. Или нестоличные города", - пояснил замминистра.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.