Доверие россиян к рынку новостроек выросло после перехода на механизм счетов эскроу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доверие граждан к рынку первичного жилья выросло с 53 до 70% после реформы долевого строительства и перехода на механизм счетов эскроу, который состоялся год назад. Об этом сообщил председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко на онлайн-конференции ТАСС "Реформа долевого строительства: итоги первого года".

"Мы со ВЦИОМ провели опрос общественного мнения, который показал, что доверие граждан к приобретению жилья на первичном рынке возросло. По сравнению с периодом до реформы только 53% граждан были готовы покупать жилье на первичном рынке, потому что опасались, что какие-то дома могут быть не достроены. Сейчас доля таких семей выросла до 70%", - отметил Федорко.

По словам Федорко, этот показатель говорит о доверии к новому механизму, применяемому при строительстве жилья. Также он отметил, что ни один дом, строящийся с помощью проектного финансирования и с использованием счетов эскроу, не стал проблемным. "По всем домам, которые реализуются по проектному финансированию и эскроу-счетам, финансирование происходит ритмично, и ни один из домов в реестр проблемных объектов не вошел", - добавил Федорко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.