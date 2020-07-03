Минстрой: ни один новый проект с эскроу в России не остановился из-за пандемии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ни один проект, который реализуется в РФ в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу, не остановился из-за ситуации с пандемией. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

"Несмотря на все условия, которым подверглась отрасль жилищного строительства за последние полгода, мы видим, что ни один новый начатый проект не встал. Ни один проект по эскроу счетам не остановился с точки зрения привлечения средств граждан", - сказал он.

Стасишин отметил, что сегодня в стадии строительства с привлечением средств граждан находится порядка 99,5 млн кв. м жилья. По его словам, 35% из этого объема - проектное финансирование с использованием счетов эскроу. "Реформа однозначно состоялась", - подчеркнул замминистра.

С 1 июля 2019 года российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Строительство ведется за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.