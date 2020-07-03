Застройщикам одобрили субсидирование ставки кредитов по 10 млн кв. м жилья

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия одобрила субсидирование ставки по кредитам для застройщиков по 10 млн кв. м жилья, которое находится в стройке. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на онлайн-конференции ТАСС "Реформа долевого строительства: итоги первого года".

"Мы субсидируем [кредиты застройщиков] до конца 2021 года до 4,5%, сегодня это до ключевой [ставки]. <...> Из 12 млрд рублей за только одно заседание межведомственной комиссии уже принято решение больше, чем по 10 млрд на 10 млн кв. м жилья с огромной географией таких проектов", - сказал Стасишин.

Он отметил, что субсидирование кредитов на покупку земельных участков, на строительство инфраструктуры позволит застройщикам направлять освободившиеся средства непосредственно в строительство жилья. "А банки будут понимать, что они не должны пересматривать резервы и лимиты, и это даст также возможность спокойно докредитовать проекты", - добавил замминистра.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года). Эта мера призвана поддержать строительную отрасль в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.

Рост объемов строительства жилья в России входит в число задач национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, с 2024 года ежегодно должно вводиться в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.