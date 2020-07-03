Эксперты: поэтапное раскрытие эскроу-счетов понизит рост себестоимости жилья

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поэтапное раскрытие счетов эскроу позволит снизить финансовую нагрузку на девелоперов и таким образом сократить рост себестоимости жилья с 30% до 3-7%. Об этом говорится в исследовании премии Urban Awards, подводящем итоги перехода строительной отрасли на проектное финансирование, которому исполнился год. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Поэтапное раскрытие эскроу-счетов понизит рост себестоимости с 30% до 3-7%. При таком подходе можно будет избежать критического увеличения финансовой нагрузки на девелопера и одновременно защитить интересы покупателей", - говорится в расчетах девелопера "Сити-XXI век", подготовленных для исследования.

Эксперты Urban Awards опросили более 20 застройщиков, работающих в различных регионах РФ, многие из которых высказались за поэтапное раскрытие эксроу-счетов. Среди других мер поддержки, в которых нуждается отрасль, застройщики указали дальнейшую дебюрократизацию согласовательных процедур, либерализацию требований по строительству объектов социальной и парковочной инфраструктуры, уменьшение стоимости обслуживания эскроу.

Еще одной проблемой реформы долевого строительства, как отмечается в исследовании, стало то, что при рассмотрении заявки на предоставление проектного финансирования банки прежде всего руководствуются уровнем рентабельности будущего проекта, причем оптимальными показателями считаются 15-20%.

"Но эта планка недостижима для многих добросовестных застройщиков, работающих за пределами мегаполисов. В итоге они оказываются отрезанными от банковских средств. Это еще одна причина внести коррективы в законодательное сопровождение реформы", - говорится в исследовании.

Поэтапное раскрытие

Тема поэтапного раскрытия счетов эскроу по мере завершения отдельных этапов строительства дома обсуждается давно. Благодаря такой мере застройщики смогли бы раньше получить доступ к средствам дольщиков и использовать их для погашения взятого кредита.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в феврале отмечал, что к вопросу нужно подходить взвешенно, так как при раскрытии эскроу необходимо получить гарантию завершения строительства дома.

Зампред ЦБ РФ Ольга Полякова считает введение поэтапного раскрытия счетов эскроу преждевременным. По ее мнению, это приведет к повышению стоимости строительства, потому что денежные средства будут использованы не на погашение кредита, а на следующий проект.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в июне отметил, что сама банковская система пока не готова к поэтапному раскрытию эскроу. При этом Минстрой поддержал инициативу о раскрытии счетов после ввода дома в эксплуатацию, а не после регистрации права собственности на первую квартиру. По словам Якушева, благодаря такому решению застройщик получит свои деньги по меньшей мере на три месяца раньше.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".