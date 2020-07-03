Минстрой: ставка проектного финансирования для удачных жилищных проектов не превышает 3%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ставка по проектному финансированию для удачных проектов по жилищному строительству не превышает 2-3%, сообщил в пятницу заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС.

"Если действительно проект удачный, то эффективная ставка по проектному финансированию, даже у тех застройщиков, которые говорили, что их экономика проекта это не выдержит, сегодня не превышает 2-3%", - сказал Стасишин.

При этом до реформы многие игроки рынка высказывали много опасений, в том числе о том, что ставка по проектному финансированию будет запредельная, отметил замминистра.

Директор департамента финансов "Инград" Петр Барсуков в свою очередь сообщил на пресс-конференции, что средняя ставка проектов застройщика составляет чуть больше 2%. "Причем по зрелым проектам, которые реализуются в средней и высокой степени готовности, эффективная ставка приближается к одной сотой процента. То есть заметного увеличения стоимости финансирования в связи с переходом на эскроу не произошло", - подчеркнул он.

По статистике Банка России, средние ставки по проектному финансированию опустились по рынку до уровня 5-5,5%, отметил председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко, добавив, что это весьма комфортный уровень ставок для застройщиков.

"При этом на этот уровень оказывает влияние множество факторов. Мы знаем, что та часть финансирования, которая обеспечена эксроу-счетами, предоставляется по льготной ставке. Так, например, большинство банков в качестве льготной ставки предлагают 2-3%, что крайне выгодно. По части, которая не обеспечена проектным финансированием, эта ставка зависит от ключевой, и здесь снижение ключевой сказалось позитивным образом. И мы видим, что ставки на рынке стали опускаться ниже 9%, а местами и ниже 8%", - сказал Федорко.

Реформа долевого строительства

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".