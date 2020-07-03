Эксперты назвали избыточными около половины требований к строительной отрасли

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перевод значительной части обязательных требований в разряд рекомендаций для строительной отрасли, введение которых прорабатывается в правительстве РФ, позволит сократить сроки строительства как крупных инфраструктурных объектов, так и объектов жилищного строительства. В первую очередь, необходимо упростить земельные вопросы, а также процедуры согласований на этапе проектирования и требования пожарной безопасности, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Плохо, когда 5-6 месяцев уходит только на то, чтобы получить разрешительную документацию до начала строительства", - сказал вице-президент Российского союза строителей Николай Глушков, отметив, что, в первую очередь, послабления требуются в части земельных вопросов и других этапов, предшествующих началу стройки.

"Вопросы остро стоят земельные, кроме того, актуальна тема получения всей разрешительной документации, согласующей, которую выдают местные органы власти. Также это ситуация, связанная с техническим присоединением к инженерным сетям", - отметил Глушков. По его данным, Минстрой России и Ассоциация "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) при участии союза готовят новые предложения в части вопросов упрощения всех процедур, связанных с проектированием и отводом земельных участков с ускорением процесса корректировки необходимой градостроительной документации.

Чрезмерные требования

По мнению главы министерства строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, избыточными являются до 50% требований в строительной отрасли. "Избыточные требования [предъявляются] в части пожарной безопасности. Проблема в том, что мы сейчас дублируем многие функции, раньше система была проще в части того, что и контроль за объектом, и вся документальная часть находилась в одних руках. Сейчас очень много структур, в том числе, санитарные службы, они приходят на объект отдельно после того, как мы его вводим в эксплуатацию, получается расхождение в этой части большое", - сказал Шмидт.

Кроме того, по словам Шмидта, необходимо пересмотреть требования к земельным участкам школ и детсадов, поскольку недостаточная площадь этих участков не позволяет реконструировать объекты в плотной застройке. Этот вопрос является особенно острым для центральных районов больших городов.

Генеральный директор компании "Восток Центр Иркутск" Михаил Сигал отметил в числе избыточных большой блок проблем, которые сегодня возникают у строителей, вызванный законом о защите прав потребителей. "Там много требований, которые на сегодня просто устарели. Условно говоря, вы заехали в квартиру, там отсутствует маркировка стеклопакетов. И это основание к тому, чтобы застройщик заплатил штраф в несколько сотен тысяч рублей", - сказал Сигал.

По мнению специалистов строительного дивизиона Группы "ВИС", реализующей ряд инфраструктурных проектов в регионах Сибири, а также строящей социальные объекты по концессии, строительную отрасль сдерживают длительные процедуры согласований на этапе проектирования. "Проектные институты сталкиваются с необходимостью многоступенчатого и длительного согласования проектных решений. Поэтому считаем необходимым упростить требования законодательства, регулирующего вопросы землепользования, использования лесных и водных ресурсов, а также отдельные экологические нормативы", - пояснили ТАСС в пресс-службе Группы "ВИС", добавив, что это касается и увязки проектных решений с владельцами или эксплуатационными службами инженерных сетей и коммуникаций, недвижимого имущества.

"Здесь могли бы применяться цифровые технологии - получение и предоставление информации, а также сами процедуры согласования с государственными ведомствами можно было бы осуществлять в электронном формате. Необходимо также расширить применение экспертного и проектного сопровождения", - добавили в пресс-службе.

Качество и безопасность

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, необходимы доработки, связанные с бюджетным строительством. Например, в части проведения аукционов, что позволит сместить акцент с компаний, предлагающих наиболее низкую цену на тех, кто способен выполнить работы правильно. "Одно из предложений - позволить работать по определению подрядчика через конкурсные процедуры с некоторым предаукционным отбором, чтобы к качеству работ подрядчика тоже применялись требования и это был фактор при выборе", - пояснил Гилев. Как отмечают в группе "ВИС", нужно "крайне аккуратно" подойти к регулированию требований при проектировании несущих конструкций и в целом требований безопасности при строительстве.

Михаил Сигал разделяет точку зрения о том, что послабления требований к строительной отрасли не должны касаться конструктивных элементов сооружений, хотя чрезмерность требований, по его словам, есть и в этой части.

В июне президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны рассказал, что уже поручал правительству РФ проанализировать систему регулирования строительной отрасли, а также внести в нее изменения, исходя из опыта работы в условиях пандемии, когда ряд медцентров и госпиталей удалось построить быстрее без обременительных формальностей. По словам президента, на первом этапе правительство готово почти треть действующих требований к отрасли перевести в разряд рекомендаций.