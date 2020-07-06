"Известия": Минфин может расширить льготную ипотеку для многодетных семей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минфин готовит поправки в законопроект "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", которые предусматривают расширение льготной ипотеки для многодетных семей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Минфином России, совместно с Минстроем и АО "Дом.РФ" в настоящее время осуществляется подготовка изменений в Федеральный закон 157-ФЗ в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств. Кроме того, прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки", - пояснили газете в ведомстве.

К новым целям льготных кредитов могут относиться строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт, передает издание со ссылкой на источники, близкие к ведомству. Также рассматривается вопрос об ограничениях для кредиторов, которые могут участвовать в госпрограмме поддержки семей с детьми. Получить субсидию можно будет по кредитам, заключенным с банками, "Дом.РФ" и организациями, аккредитованными "Дом.РФ".