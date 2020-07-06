"Известия": доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала в два раза с начала этого года - с 45% до 23%. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдара Хусаинова.

"С начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45% до 23%. И выросла доля тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, - с 15 до 35%", - рассказал он изданию.

По словам Хусаинова, количество желающих рефинансировать ипотеку возросло, но из-за введенных ограничений на фоне пандемиии коронавируса сделать это оказалось сложно.

В банках газете подтвердили высокий спрос. Так, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников рассказал изданию, что с начала года объем рефинансирования ипотеки в банке снизился из-за последствий ограничений в период пандемии.

"Кредитоспособность заемщиков, безусловно, ухудшилась также, как и финансовая стабильность бизнеса, ведь предприниматели и компании не получили запланированной выручки, а многие понесли существенные потери. Какие-то отрасли были полностью остановлены. Полный масштаб последствий, в том числе влияние кризиса на доходы физлиц, мы получим не ранее осени, поэтому наш банк сохраняет консервативную кредитную политику", - отметил Антон Красильников.