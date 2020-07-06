Цены на вторичном рынке недвижимости снизились в I полугодии почти на 5% в среднем по РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости по итогам I полугодия снизилась почти на 5% в среднем по России. Такие данные приводятся в исследовании портала ЦИАН.

"По итогам I полугодия 2020 года средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке РФ составила 72,2 тыс. рублей - это на 4,7% ниже, чем в начале 2020 года, когда "квадрат" стоил в среднем 75,8 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков ЦИАН, средняя стоимость выставленного на продажу на вторичном рынке жилья составляет 3,56 млн рублей, а площадь квартиры - 56 кв. м. Отмечается, что в городах-миллионниках в I полугодии средневзвешенная стоимость квадратного метра снизилась на 9,2% до 92 тыс. рублей в среднем за квадратный метр. Однако в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек собственники квартир наоборот подняли цены. В среднем квадратный метр подорожал на 6,7% до 59,1 тыс. рублей.

"Таким образом, крупные города оказались более устойчивыми перед карантином и смогли пережить эпидемию, не просто сохранив, но и увеличив среднюю стоимость на вторичном рынке", - считают эксперты портала.

Снижение цен на вторичное жилье зафиксировано в I полугодии 2020 года в 18 из 129 проанализированных городов с численностью населения от 100 тысяч человек. Наиболее сильно цены снизили продавцы в Братске (на 7,5%), Якутске (на 3,8%) и в Орске (на 3%). В остальных городах, а также в Московской и Ленинградской областях наблюдается рост средневзвешенных цен. Так, в Нальчике продавцы увеличили цена в среднем на 10,5%, в Находке и Петрозаводске - на 8,6%.

По данным ЦИАН, продавцы жилья в Москве повысили стоимость квадратного метра в среднем на 1,3% до 214 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - на 2,4% до 124 тыс. рублей по итогам I полугодия 2020 года. "Для 27% городов за первое полугодие цена держалась на около нулевой отметке. Не более чем на 1% средневзвешенная стоимость поменялась для 35 локаций", - отмечают аналитики.

Сделки на паузе

По данным ЦИАН, из-за режима самоизоляции в России в апреле-мае 2020 года вырос средний срок экспозиции жилья на вторичном рынке в большей части городов-миллионников. Если в первом квартале 2020 года владельцам жилой недвижимости в городах-миллионниках было необходимо в среднем 43 дня для продажи квартиры, то во втором квартале этот срок вырос более чем в полтора раза или до 70 дней в среднем.

"Наибольшее увеличение среднего срока экспозиции во втором квартале относительно первого квартала зафиксировано для Волгограда (+87%, до 108 дней), Москвы (+83%, до 78 дней), Воронежа (+81%, до 62 дней), Красноярска (+80%, до 63 дней)", - отмечается в исследовании.