Эксперты: цены в новостройках комфорт-класса в Москве снизились в июне почти на 3%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса, строящихся в старых границах Москвы, снизилась почти на 3% в июне 2020 года, следует из подсчетов агентства недвижимости "Бон Тон".

"По итогам июня 2020 года средневзвешенная цена предложения квартир в комфорт-классе составила 178,1 тыс. руб., что на 2,9% меньше, чем месяц назад. Данной тенденции поспособствовало снижение в половине проектов (48%) комфорт-класса в среднем на 2,8%. В 9% проектов средневзвешенная цена осталась неизменной. Остальные проекты, это 43%, продемонстрировали повышение на 2,2%", - отмечают аналитики агентства.

Добавляется, что цена за квадратный метр в проектах на нулевом цикле строительства снизилась в среднем на 8,1%, на более высоких стадиях - на 4,5%. Однако квадратный метр в квартирах новостроек, где идет монтаж первых этажей, напротив, подорожал в среднем на 4,4%. Средняя цена предложения квартир комфорт-класса в июне составила 10,2 млн рублей, оценили в агентстве недвижимости.

Кроме того, за месяц в старых границах Москвы почти на 11% вырос объем предложения в новостройках. По данным "Бон Тон", сегодня на первичном рынке комфорт-класса в старых границах столицы находится 18,9 тыс. лотов. При этом более 60% строящегося жилья приходится на Юго-Восточный административный округ (33,1%), Северо-Восточный административный округ (19,2%) и Южный административный округ (13,1%). Наибольшее число новых проектов сосредоточено в таких районах, как Люблино, Рязанский и Ярославский.