Райффайзенбанк перестал принимать заявки на выдачу ипотеки по льготной ставке под 6,19%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Райффайзенбанк приостановил прием заявок в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020", по которой банк предлагал кредит под 6,19%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Райффайзенбанк приостановил прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,19%, учитывая информацию "ДОМ.РФ" о равномерном сокращении лимита всем банкам-партнерам", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что для клиентов, которые получили одобрение по ипотеке по ставке 6,19%, условия сделки сохраняются. Кроме того, клиенты, которые подали заявку по программе до 6 июля 2020 года, получат льготную ставку вне зависимости от даты одобрения.

"Мы ищем возможности и разрабатываем варианты возвращения программы в линейку ипотечных предложений банка. На данный момент Райффайзенбанк предлагает одни из самых выгодных ставок на рынке", - добавили в банке.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля 2020 года. Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.