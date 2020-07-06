Россияне подали почти 260 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские банки получили почти 260 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки под 6,5% на квартиры в новостройках. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Льготная ипотека показывает свою эффективность. Мы ведем постоянный мониторинг работы программы. Она стала хорошим инструментом для поддержки спроса на рынке. Банки уже получили почти 260 000 заявок и выдали более 63 тысяч кредитов на сумму почти на 160 млрд рублей", - написал Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.