Госдума приняла закон, упрощающий завершение долгостроев в России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки в закон о долевом строительстве многоквартирных домов в России. Изменения касаются процедуры достройки проблемных объектов.

"Долгожданный законопроект, который мы сегодня предлагаем рассмотреть в третьем чтении. Он ставит убедительный, завершающий аккорд в усилении защиты прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков", - сказал на заседании Госдумы депутат Михаил Кузьмин.

Принятые изменения в закон позволят упростить завершение долгостроев в России. Так, средства компенсационного фонда теперь можно использовать на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту. Новые нормы законодательства о банкротстве застройщиков распространили и на судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года.

В поправках в закон прописано, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сможет управлять недостроенными объектами после того, как по ним выплачены компенсации обманутым дольщикам. Кроме того, губернаторы регионов будут восстанавливать права обманутых дольщиков, информация о которых включена в реестр проблемных граждан, но строительство жилья которых не было начато.

Также в документе отмечается, что счета эскроу со средствами дольщиков будут раскрывать после введения дома в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. В свою очередь залог земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет прекращаться одновременно с его постановкой на кадастровый учет.