В Ростовской области откажутся от точечной застройки в пользу комплексного строительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены отказаться от точечной застройки в пользу комплексного развития территорий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

"Нам нужны не просто квадратные метры, а жилье для жизни. Это подразумевает отказ от точечной застройки в пользу комплексного жилищного строительства, со всей необходимой социальной инфраструктурой - детсадами, школами, поликлиниками. Пока так получается далеко не везде. Чтобы исправить ситуацию, необходимо ускорить внедрение стандарта комплексного развития территорий", - привели в пресс-службе слова Голубева.

Кроме того, одним из приоритетов развития региона в ближайшие годы станет доступность для жителей различных услуг, ресурсов, возможностей. "Независимо от места жительства каждый должен иметь доступ к качественным услугам социальной сферы - медицины, образования, культуры, спорта. Необходимо также продолжить работу по упрощению доступа людей к государственным и муниципальным услугам в электронном формате. Результаты достигнуты уже серьезные: с 2014 года доля людей, пользующихся электронными услугами, выросла в два раза - до 78%, но останавливаться на этом нельзя. Бизнесу, независимо от его масштабов, должны быть доступны значимые именно для него меры поддержки", - отметил глава региона.

Как отметили в пресс-службе главы региона, общей задачей для властей всех уровней также станет перевод всех школьников Ростовской области на односменную систему обучения. Уточняется, что для выполнения этой задачи в бюджете области на 2020-2022 годы заложены средства на строительство и реконструкцию 20 школ.

"Фундамент нашей стратегии развития остается неизменным - это семь приоритетов, семь губернаторских "И": инвестиции, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива. Все без исключения они нашли отражение в национальных проектах, и именно в них основа нашего лидерства в самых разных отраслях" - заключил Голубев.