Российские банки в мае предоставили ипотек на 198,7 млрд руб.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские банки в мае предоставили 85 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 198,7 млрд рублей, что на 2,3% меньше объема апреля этого года. Об этом говорится в материалах Банка России.

"В мае 2020 года банки предоставили 85 тысяч ИЖК (ипотечных жилищных кредитов - прим. ТАСС) на общую сумму 198,7 млрд рублей. Объем предоставленных в мае ИЖК снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в материалах.

При этом задолженность по ипотечным кредитам с учетом приобретенных прав требования на 1 июня составила 8,1 трлн рублей, увеличившись за месяц на 54,6 млрд рублей, а за год - на 989,9 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня сохраняется на уровне 1%, указывают в ЦБ. Вместе с тем в мае сохранялась тенденция снижения процентных ставок. Так, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась в мае до 7,40% против 8,32% в апреле 2020 года, когда как в мае 2019 года процентная ставка составляла 10,53%.