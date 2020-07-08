ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в полтора раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ в июне 2020 года выдал около 30 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 76 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как уточнили в банке, число рефинансируемых кредитов по сравнению с июнем прошлого года возросло в семь раз, их объем вырос в восемь раз."ВТБ по итогам июня 2020 года выдал 29,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 48%, а число сделок - на 44%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост составил 22%", - отмечается в сообщении.

При этом треть от общего объема выдач в июне приходится на рефинансирование ипотечных кредитов других банков: по итогам месяца банк снизил ипотечную ставку для 10,3 тыс. человек на 24 млрд рублей. По отношению к маю 2020 года объем предоставленных кредитов увеличился на 46%, а их количество - на треть. Как уточнили в банке, число рефинансируемых кредитов по сравнению с июнем прошлого года возросло в семь раз, их объем вырос в восемь раз.

"Июнь подтвердил тенденцию, которая была характерна уже для мая - темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования. Во многом этому способствует уровень ипотечных ставок, который в этом году снизился до исторически низких значений, и реализация программы господдержки со ставкой 6,5%", - прокомментировал итоги месяца заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.